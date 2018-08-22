Шарп: Зідан – ідеальний кандидат на посаду тренера Манчестер Юнайтед

Екс-гравець Манчестер Юнайтед Лі Шарп вважає Зінедіна Зідана найкращим варіантом на заміну Жозе Моурінью.

"Моурінью ніколи не виглядав щасливим з моменту, коли він прийшов у клуб. У Манчестер Юнайтед немає плану. Ніхто не знає, куди вони мають бігти та де мають грати.

Манчестер Юнайтед не планує звільняти Моурінью і не зацікавлений у Зідані

Я чув про те, що тренер не дає гравцям багато настанов перед іграми. Він просто збирає команду і дає їм грати. Мені здається, що він не отримав тих гравців, яких хотів влітку, і він сердиться на це. Він просто дає гравцям тріщати і робити те, що вони захочуть.

Думаю, що Зідан був би ідеальним кандидатом. Він грав та тренував на найвищому рівні, і в обох сферах був успішним.

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Це людина з великим іменем, яка вміє справлятись із тиском і питаннями про роботу в такому клубі, тому я думаю це була би чудова ідея", – цитує Шарпа TALKsport.