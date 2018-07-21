Шардоне, танець із Fortnite, тисячі вболівальників – Грізманн запалив у рідному місті з кубком світу

Форвард збірної Франції Антуан Грізманн тріумфально відвідав містечко Макон у виноробному регіоні Бургундія-Франш-Конте. Саме там народився і зростав один із творців перемоги "триколірних" на чемпіонаті світу-2018.

27-річний нападник привіз кубок світу до рідного міста, щоб відзначити тріумф на ЧС-2018 разом із мешканцями Макона. Грізманна зустріли тисячі вболівальників на головній площі міста. Натомість форвард продемонстрував трофей Мундіалю з балкона ратуші.

Франція – справедливий чемпіон світу, або Тріумф ери прагматизму