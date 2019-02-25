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Шаран знайшов позитив у поразці від Шахтаря

25 лютого 23:36 110 Читать на русском
Шаран знайшов позитив у поразці від Шахтаря
Володимир Шаран / ФК Шахтар

Керманич Олександрії Володимир Шаран поспілкувався з журналістами після поразки своєї команди донецькому Шахтарю (0:2) в матчі 19-го туру УПЛ.

"Мені здається, краще відразу зіграти проти лідера, можна побачити, чого не вистачає команді. Чудово, що ми зіграли в Харкові, газон тут у відмінному стані.

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Думаю, гра сподобалася уболівальникам, було багато моментів в обох команд. Ми не зачинялися глибоко в обороні, намагалися в середній зоні зустрічати суперника. Лише лівий фланг трохи випав, тому була заміна в перерві. Загалом я задоволений фізичною підготовкою. Та з такими командами потрібно реалізовувати моменти, щоб тримати матч у напрузі.

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Чого не вистачає команді можу сказати лише на теоретичному занятті. У нас не дуже технічна команда, але ми не грали в бий-біжи, намагалися грати у футбол. Та нам не вистачає техніки. У Марлоса, у Тайсона дуже важко відібрати м'яч. Ми тактично діяли правильно та фізично діяли правильно. Вдячний хлопцям за гру", – заявив Шаран в ефірі Футбол 1.

Відзначимо, що Шахтар переміг Олександрію завдяки голам Тайсона та Жуніора Мораєса в першому таймі.

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Україна19 тур

Шахтар - Олександрія: Понеділок 25 лютого 2019

Шахтар
Матч завершено
2 : 0
Олександрія
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