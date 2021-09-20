Шаран зізнався, що дійшов до межі з Олександрією
Колишній керманич Олександрії Володимир Шаран чітко розставив акценти щодо можливостей зростання команди під його орудою.
"Результати Олександрії були непоганими. Ми були єдиною командою у Лізі Європи, що грала без GPS-манішок і без тренера з фізпідготовки.
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Вважаю, що витиснув максимум із Олександрії. Піднятися вище третього місця – нереально", – заявив фахівець в інтерв'ю Sport Arena.
Нагадаємо, що Володимир Шаран влітку покинув Олександрію після восьми років роботи на Кіровоградщині. Найкраще досягнення команди під його керівництвом – 3-тє місце в УПЛ у сезоні 2018/19.
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