"Результати Олександрії були непоганими. Ми були єдиною командою у Лізі Європи, що грала без GPS-манішок і без тренера з фізпідготовки.

Шаран відмовився від роботи на телеканалах "Футбол 1/2/3" і розуміє, звідки взялися чутки про Кривбас

Вважаю, що витиснув максимум із Олександрії. Піднятися вище третього місця – нереально", – заявив фахівець в інтерв'ю Sport Arena.

Нагадаємо, що Володимир Шаран влітку покинув Олександрію після восьми років роботи на Кіровоградщині. Найкраще досягнення команди під його керівництвом – 3-тє місце в УПЛ у сезоні 2018/19.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"