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Шаран жорстко покарав гравця Олександрії після нічиєї зі Львовом

08:25 345 Читать на русском
Шаран жорстко покарав гравця Олександрії після нічиєї зі Львовом
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив гру своїх підопічних у матчі 20-го туру УПЛ проти Олександрії.

54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро
 
Богдан Мишенко 10’
10’ Богдан Мишенко
54’ Микита Татарков
87’ Тавареш Альваро

"Це була переможна гра, адже суперник залишився вдесятьох. Але дуже груба помилка одного гравця призвела до того, що ми зіграли внічию. Тому я зробив висновки, оголосив їх перед командою. Це дуже прикро, що досвідчені гравці не довели такий матч до перемоги. Можливо, зарано відчули, що це перемога, якщо центральний захисник підключається в атаку та кидає свою зону — це говорить про багато що. Це невиконання ігрової дисципліни. Він переводиться в дубль (у центрі захисту зіграли Дубра та Шендрік – прим.).

Львів – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Гра новачків? Якщо новачок Мишенко виходить і забиває гол — це вже великий плюс. Гравець старався, бився, але отримав незначне ушкодження і був на жовтій картці, тому вирішили його поміняти. Вантух провів доволі хороший поєдинок, але було видно, що він трохи набігався, важке поле. І було видно, що сили його покинули. Гордієнко вийшов не так, як сподівалося. Треба більше працювати і сподіватися не лише на цих гравців, тому що ротація буде серйозною", – цитує Шарана офіційний сайт ФК Львів.

Після 20-ти турів УПЛ Олександрія розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці з 34-ма очками.

Олександрія втратила перемогу над Львовом, граючи в більшості

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Володимир Шаран Володимир Шаран Львів - Олександрія Олександрія Олександрія
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