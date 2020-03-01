Шаран жорстко покарав гравця Олександрії після нічиєї зі Львовом

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив гру своїх підопічних у матчі 20-го туру УПЛ проти Олександрії.

"Це була переможна гра, адже суперник залишився вдесятьох. Але дуже груба помилка одного гравця призвела до того, що ми зіграли внічию. Тому я зробив висновки, оголосив їх перед командою. Це дуже прикро, що досвідчені гравці не довели такий матч до перемоги. Можливо, зарано відчули, що це перемога, якщо центральний захисник підключається в атаку та кидає свою зону — це говорить про багато що. Це невиконання ігрової дисципліни. Він переводиться в дубль (у центрі захисту зіграли Дубра та Шендрік – прим.).

Львів – Олександрія – 1:1 – відео голів та огляд матчу

Гра новачків? Якщо новачок Мишенко виходить і забиває гол — це вже великий плюс. Гравець старався, бився, але отримав незначне ушкодження і був на жовтій картці, тому вирішили його поміняти. Вантух провів доволі хороший поєдинок, але було видно, що він трохи набігався, важке поле. І було видно, що сили його покинули. Гордієнко вийшов не так, як сподівалося. Треба більше працювати і сподіватися не лише на цих гравців, тому що ротація буде серйозною", – цитує Шарана офіційний сайт ФК Львів.

Після 20-ти турів УПЛ Олександрія розташувалась на 5-й сходинці турнірної таблиці з 34-ма очками.

Олександрія втратила перемогу над Львовом, граючи в більшості