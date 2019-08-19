toggle menu
Результати
Турніри
Новини
Футбол 24 Новини футболу Україна
ФІЛІППЕ КОУТІНЬЮ ДИНАМО ШАХТАР УКРАЇНЦІ ЗА КОРДОНОМ ТРАНСФЕРИ

Шаран здобув 50-у перемогу в УПЛ і став найкращим тренером 4-го туру

13:58 60 Читать на русском
Шаран здобув 50-у перемогу в УПЛ і став найкращим тренером 4-го туру
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Наставник Олександрії Володимир Шаран став найкращим тренером 4-го туру чемпіонату України.

88’ Богдан Лєднєв
 
Кирило Ковалець 57’
Кирило Ковалець 75’
57’ Кирило Ковалець
75’ Кирило Ковалець
88’ Богдан Лєднєв

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті назвало найкращого тренера 4-го туру Favbet Прем’єр-Ліги. Ним став керманич Олександрії Володимир Шаран.

Зоря – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В минулому турі команда 47-річного фахівця здобула виїзну перемогу над луганською Зорею та піднялася на 6-е місце в турнірній таблиці.

Також варто відзначити, що ця перемога стала для Шарана 50-ю у найвищому дивізіоні чемпіонату України. 49 разів наставник перемагав з Олександрією та одного разу – з Говерлою.

Олександрія на виїзді перемогла Зорю – Віктор Скрипник зазнав першої поразки в УПЛ

blog_ava
Феноменальний рейд Феліша через півполя перед заробленим пенальті у матчі проти Хетафе
09:26
4177
Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Всеукраїнське об’єднання тренерів з футболу Зоря - Олександрія
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
powered by lun.ua
ВИБІР РЕДАКЦІЇ
Коментарі
ФУТБОЛ 24 РЕКОМЕНДУЄ
6
год
:
48
хв
Вулверхемптон
22:00
Манчестер Юнайтед
Вгадай результат матчу
Новини
Всі новини
Всі новини
Залиште відгук