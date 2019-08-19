Шаран здобув 50-у перемогу в УПЛ і став найкращим тренером 4-го туру

Наставник Олександрії Володимир Шаран став найкращим тренером 4-го туру чемпіонату України.

Всеукраїнське об'єднання тренерів з футболу на своєму офіційному сайті назвало найкращого тренера 4-го туру Favbet Прем’єр-Ліги. Ним став керманич Олександрії Володимир Шаран.

Зоря – Олександрія – 1:2 – відео голів та огляд матчу

В минулому турі команда 47-річного фахівця здобула виїзну перемогу над луганською Зорею та піднялася на 6-е місце в турнірній таблиці.

Також варто відзначити, що ця перемога стала для Шарана 50-ю у найвищому дивізіоні чемпіонату України. 49 разів наставник перемагав з Олександрією та одного разу – з Говерлою.

Олександрія на виїзді перемогла Зорю – Віктор Скрипник зазнав першої поразки в УПЛ