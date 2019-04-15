Шаран: Здивований, як Динамо могло відпустити Яремчука

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран в ефірі програми "Профутбол" пригадав, як працював із нині нападником бельгійського Гента Романом Яремчуком.

"У нас заруба завжди з кожною командою, у нас такий стиль гри. Бачу реально, що ми можемо, як ми фізично, психологічно готуємо. Підбираємо таких гравців, щоб якраз підходили колективу, це найголовніше. Тому і здається, що у нас такий футбол, що є заруби.

Гент з Яремчуком та Безусом програв Антверпену, пропустивши курйозний гол

Яремчук, коли потрапив в нашу команду, подумав, що приїхав в маленьке містечко. Звичайно, він не розумів, що від нього будуть вимагати. Ми бачили, що він десь менше боровся, вступав в єдиноборства. Звернули на це увагу.

Підтягнули фізичні кондиції, він це зрозумів. Дали йому впевненість, що йому довіряємо. І людина додала, було видно його потенціал. Здивований, як Динамо могло відпустити такого гравця.

Молодь Динамо з героєм Циганковим, вдалий дебют Тете проти ніякої Зорі – підсумки 24-го туру УПЛ

Я йому казав, що він гравець дуже хорошого рівня. Я хотів, щоб він ще на півроку залишився. Якби він залишився ще на півроку, допоміг би нам, грав би ще краще", – сказав Шаран.