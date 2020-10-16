Головний тренер Олександрії Володимир Шаран висловився щодо прийдешнього поєдинку УПЛ проти Інгульця. У його команді 27 хворих на коронавірус.

"Матч не буде під загрозою. Тому що президент Інгульця Олександр Поворознюк категорично проти перенесення поєдинку. Йому дзвонив наш президент і пояснив ситуацію. Їхній президент відмовив. Взагалі відмовив, знаючи ситуацію...

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Ну нічого! Наразі у нас є 15 гравців і один воротар. Я сподіваюся, що вони через два дні вийдуть і зіграють. Постараємося зіграти якомога краще", – цитує Володимира Шарана сайт ТК Футбол.

Нагадаємо, президент Інгульця теж заявив про кількох хворих на коронавірус. Вже 18 жовтня Олександрія має зіграти матч 6-го туру УПЛ проти команди Лавриненка, початок запланований на 17:00.

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