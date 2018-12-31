Шаран: Завершити рік на другому місці було б занадто для Олександрії

Наставник Олександрії Володимир Шаран підбив підсумки 2018 року для своєї команди.

"Згрішу проти істини, якщо скажу, що був упевнений в такому результаті. Але, чому президент клубу вирішив продовжити зі мною контракт після невдалого сезону, скажу. Я запевнив Сергія Кузьменка в тому, що ми будемо в шістці. У цьому, знаючи потенціал своїх хлопців, я точно не сумнівався. Радий, що мені повірили, повірили в наш тренерський штаб, в гравців, і ми змогли виправдати таку довіру.

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Можливість завершити рік на другій сходинці? Ні. Це було б вже занадто. Я скажу, що і так ми дуже високо підняли планку. Це психологічно позначалося і на мені, і на хлопцях. У кінці вже було видно, що гравці почали нервувати. І ця психологічна втома позначилася в останньому поєдинку із Львовом (1:2). Цей матч показав, що нам потрібно зміцнити склад.

Десь знаходиш, а десь втрачаєш. Третє місце для Олександрії вважаю нормальним, справедливим і закономірним", – цитує Шарана офіційний сайт клубу.

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