"Новачки? Враження про них є позитивним. Хоча не всі готові повною мірою, треба ще доопрацьовувати у фізичному плані. Адже хтось приєднався до нашої команди під час збору, а хтось хворів по 5-7 днів, через що випадав із обойми.

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А от щодо психології впевненості додали здобуті наприкінці збору перемоги в спарингах. Після них настрій у хлопців добрий. Розумію, що за період перебування у Туреччині були важкі матчі, у яких підопічні грали по одному тайму. У двох же заключних поєдинках — із узбецькою Согдіаною та Агробізнесом провели на полі більше ігрового часу", – поділився Шаран у коментарі meta-ratings.

Додамо, що Минай цієї зими підписав Євгена Єфремова, Ігоря Дуця, Олександра Аксьонова, Олександра Бандуру, Юрія Коломойця, Ловро Грайфонера, Дмитра Касимова, Владислава Наумця та Олексія Шпака.

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