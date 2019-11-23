Шаран: Якщо Бойко обслуговуватиме матчі Олександрії, то ми ще не раз побачимо неприязнь до команди і до мене особисто

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував рішення контрольно-дисциплінарного комітету щодо своєї дискваліфікації на два матчі.

"Звичайно, моя провина є: не стримував емоцій. Я, як тренер, неправильно повів себе в деяких моментах, але і вилучення Юрія Паньківа, який зіграв в м’яч, а не в суперника; і ті слова, які я почув від арбітра матчу Сергія Бойка у перерві, коли я звернувся до нього зі словами: "Сергій, що ви робите, там же не було вилучення у Паньківа, він же зіграв в м’яч, всі бачили". Бойко мені відповів: "Зачекай, ще другий тайм є. Ще подивишся, що буде у другому таймі". Як після таких слів можна бути спокійним і керувати командою?

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У другому таймі капітан Олімпіка Дмитро Гришко зриває атаку. Я вимагаю від арбітра дати жовту цьому гравцю. Бойко підбігає і показує жовту картку мені. Четвертий арбітр, який був поруч із нами, каже: "Дай ще жовту і Гришку". Бойко розвертається і дає жовту Гришку. Я не знаю, про що це говорить, може у нас з цим арбітром якісь особисті стосунки? Це просто вже не перший момент із цим рефері. Я дуже добре пам’ятаю, коли в матчі проти Чорноморця Бойко на рівному місці, коли Сітало в боротьбі наступив опоненту на ногу, відразу показав Артему червону карту.

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Я думаю, що в подальшому, якщо Сергій Бойко буде обслуговувати матчі Олександрії, ми ще не раз побачимо цю неприязнь до команди і до мене особисто. Так, мені дуже неприємно, що я буду пропускати два наступні матчі в чемпіонаті. Я сподівався на один, але, моя провина лише в тому, що я не стримував емоцій проти цього арбітра. Що стосується Юрія Паньківа, добре, що він пропустить лише одну гру, бо міг би пропустити і дві. В комітеті сказали, що там була небезпечна гра з боку голкіпера. Хоча було видно, що Юрій не влучив у гравця. Так, був підкат, але Паньків грав у м’яч", – цитує Шарана офіційний сайт ФК Олександрія.

Нагадаємо, у матчі 14-го туру проти Олімпіка Шаран отримав дві жовті картки і був вилучений. За це КДК УАФ вирішив дискваліфікувати його на два матчі. Голкіпер Олександрії Паньків отримав червону картку вже на 4-й хвилині того матчу.

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