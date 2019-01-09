Шаран: Я запальний трудоголік і навіть під час відпустки думаю про команду

Наставник Олександрії Володимир Шаран розповів чим полюбляє займатися поза робочим процесом.

"Я максималіст, який прагне виховувати у підопічних дух переможців. Для цього навіть в тренувальному процесі застосовую змагальний принцип, де ті, хто програв, отримують додаткове фізичне навантаження.

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Я дуже запальний трудоголік. Навіть у відпустці думаю про команду. Вільний час проводжу в колі сім'ї, приділяючи увагу 9-річній доньці Ангелі. Останнім часом читав автобіографічні книги Хосепа Гвардіоли і Алекса Фергюсона. Психологічно розслаблюють комедійні телесеріали.

Ціную людяність і порядність. Завжди раджу футболістам ставити себе на місце інших і оцінити, як би ти сам вчинив у тій чи іншій ситуації. Не люблю лицемірів, які в очі говорять одне, а за спиною роблять підлості і підставляють", – розповів він порталу Україна-Центр.