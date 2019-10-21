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Шаран: Я не зрозумів, чому арбітр не призначив пенальті у ворота Динамо

17:24 492 Читать на русском
Шаран: Я не зрозумів, чому арбітр не призначив пенальті у ворота Динамо
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував мінімальну поразку (0:1) в матчі 11 туру УПЛ проти Динамо.

32’ Віталій Миколенко
 
32’ Віталій Миколенко

"Я не зрозумів, чому арбітр не призначив одинадцятиметровий у ворота Динамо за рахунку 0:0, ще й показавши жовту картку нашому нападнику Безбородьку.

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Але по грі, по самовіддачі, по конструктивності – я задоволений", – сказав Шаран в ефірі програми "Профутбол" на телеканалі 2+2.

Нагадаємо, на 25-й хвилині поєдинку Динамо – Олександрія Денис Попов у власному штрафному жорстко зіграв проти свого тезки Бозбородька. Однак рефері не розгледів у цьому епізоді порушення правил. Поєдинок завершився мінімальною перемогою киян завдяки голу Віталія Миколенка.

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