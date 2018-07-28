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Шаран: Я не очікував, що буде такий старт

20:48 510 Читать на русском
Шаран: Я не очікував, що буде такий старт
Володимир Шаран / фото із соцмереж

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу із Зорею в 2-му турі УПЛ.

"Я не очікував, що буде такий старт. На зборах у мене були серйозні претензії до своїх футболістів. Але пройшла гра з Кременем, побачили свої проблемні місця і стали правильно грати тактично. Ці дві перемоги – заслужені. Сьогодні ми виглядали не гірше Зорі, створили моменти. Ми дуже раді. Вдячний президенту та вболівальникам за підтримку.

Олександрія – Зоря – 1:0 – відео гола і огляд матчу

Ключовий момент – у нас зараз непогана лава запасних. Я задоволений, що ми добре виглядаємо фізично, хоч сьогодні було душновато на стадіоні. Хлопці відчули впевненість. Вони побачили, що Зоря підсіла і стали грати агресивніше в атаці. Вдячний Богові, що фортуна була на нашому боці. Вже думав, що зіграємо 0:0, але ми забили.

Завдання залишається колишнім – потрапляння в топ-шістку. Президент зараз говорив не про це, а привітав і побажав успіхів в подальшому", – цитує Шарана телеканал Футбол 2.

Україна2 тур

Олександрія - Зоря: Субота 28 липня 2018

Олександрія
Матч завершено
1 : 0
Зоря
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Олександрія - Зоря Олександрія Олександрія Перша ліга Володимир Шаран Володимир Шаран
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