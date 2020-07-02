Шаран: Всі сподіваються, що в останній момент доля Карпат буде врятована

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран висловив занепокоєння критичною ситуацією у своєму колишньому клубі.

"Про те, в якій ситуації опинився львівський клуб, дізнався зі ЗМІ. Для мене, як для колишнього гравця і головного тренера Карпат, ця новина стала повною несподіванкою.

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Всі знають, що львів'яни переживають не найкращі часи, враховуючи і проблеми з захворюваннями на коронавірус, але щоб справа дійшла до можливого зникнення клубу з футбольної карти країни – у це важко повірити. Втім, всі сподіваюся, що в останній момент доля Карпат буде врятована. Бажаю цього всім львівським уболівальникам, для яких слово Карпати є частиною життя", – сказав Шаран у коментарі виданню Ua-football.

Нагадаємо, Карпати не змогли знайти кошти на виїзд у Маріуполь, через що перший матч проти азовців офіційно скасували. Сьогодні з'явилась інформація, що "леви" не поїдуть і на другий поєдинок проти команди Бабича і будуть достроково виключені з УПЛ.

До слова, Шаран виступав у складі Карпат з 1989 по 1991 і з 1998 по 2001 роки. У якості тренера працював з львівською командою у сезоні 2012/13.

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