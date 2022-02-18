"Ми чекали 5-6 нових гравців на зборах, які зможуть посилити команду, але на сьогоднішній момент таких вже десять. Сподіваюся, що всі вони залишаться з нами. Клуб шукав футболістів у кожну лінію.

Минай підписав екс-капітана Руху

Насамперед ми як завжди акцентуємо увагу на грі в обороні. Ми маємо й швидких футболістів на флангах. Від них ми очікуємо хорошого пресингу та контратак. Де б я не працював, завжди наголошую на стандартних положеннях, тому що після них забивається багато голів. У нас заплановано ще три товариські матчі на зборах, на яких ми хочемо відпрацювати стандарти. Навесні це буде однією з головних зброй для досягнення успіху", – заявив Шаран в коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок. Шаран на тренерському містку замінив Ігоря Леонова.

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