Шаран: Вихід із оборони в атаку в Олександрії був жахливий, дві комбінації за гру

Прес-конференція головного тренера Олександрії Володимира Шарана після матчу з Динамо.

"Я вважаю, що Динамо заслужило перемогу. Вони зіграли краще, ніж ми це планували, скажімо так. У нас не виходила конструктивна гра.

Ключовим стало те, що Грицук вчора на тренуванні отримав травму, а він повинен був грати в стартовому складі.

Ми притискалися до своїх воріт і в першому таймі, і особливо в другому таймі. У першому таймі ще в захисті у нас був більш-менш порядок, але вихід із оборони в атаку був жахливий.

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Звичайно, за такої гри суперник, особливо такий як Динамо, може дотиснути, і вони дотиснули.

На що ми налаштовували команду? Ми хотіли трохи навіть розвантажити команду. Перед Арсеналом, наприклад, налаштовували і з підвищенням голосу, і хлопці виконували те, що від них вимагалося. А з Динамо ми хотіли показати, в першу чергу, пристойну гру.

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Ми знали, що Динамо буде пресингувати, розуміли це. Але в нас не було конструктиву. Дві комбінації за гру... В першому таймі одна, і в другому одна, – цього замало, щоб досягати успіху в Києві", – сказав Шаран після матчу з Динамо.