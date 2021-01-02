"Я не буду говорити, як деякі головні тренери, що ми хочемо бути чемпіонами. Я буду задоволений підсумковим 5-м місцем.

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Це реальний результат для нас в чемпіонаті України. Також ми хочемо потрапити в фінал Кубка України. Ось наші завдання на весняну частину", – сказав Шаран у коментарі виданню Sportarena.

Нагадаємо, на зимову паузу Олександрія пішла на восьмій сходинці турнірної таблиці чемпіонату України, набравши 14 очок. Від лідера першості – Динамо – підопічні Шарана відстають на 14 пунктів.

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