"Для нас найголовніше, що гра відбулася. Я вдячний працівникам стадіону за те, що почистили поле після снігу. Безумовно, ця гра була підсумковою перед вильотом до Туреччини. У першому таймі ми переглядали новачків і з деякими вирішили попрощатися. Навіть з тими, які у нас на контракті.

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У другому таймі я побачив агресивний футбол, націлений на атаку. Розумію, що суперник, можливо, не того рівня, але команда непогана. Тож в цілому я задоволений. Найголовніше - щоб не було травм. Зараз у нас буде три дні вихідних, а далі ми готуємося до Туреччини", – сказав Шаран для ТК Футбол.

Нагадаємо, після 18-ти турів УПЛ Минай залишається у зоні вильоту – 15-те місце.

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