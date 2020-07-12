Шаран відповів критикам, які не вірили у мотивацію Олександрії на матч проти Динамо

Наставник Олександрії Володимир Шаран оцінив дії своєї команди в матчі проти Динамо (2:2).

"Ми налаштовувалися тільки на перемогу, але задоволені і нічийним результатом, все ж зрівняли рахунок наприкінці. Було багато розмов, що Олександрія не буде грати у повну силу, тому що їй вже нічого не потрібно. А ми довели людям, які таке говорили, що у нас є характер і самовіддача.

Олександрія – Динамо – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Ми зіграли в атакувальний футбол, з двома нападниками. У першому таймі 30 хвилин мали перевагу, поки не випав Артем Сітало. Вважаю, що нічия – закономірний результат. Як Динамо хотіло перемогти, так і ми", – підсумував Шаран у коментарі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, Олександрія вже гарантувала собі 5 сходинку УПЛ, яка дає право на плей-офф за місце в єврокубках.

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