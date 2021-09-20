"Пропонували бути експертом на телеканалах "Футбол 1/2/3". Спочатку дав добро під час чемпіонату Європи, але потім все зважив і подумав, що це не моє. Мені краще займатися своєю справою. А обговорювати інших тренерів і гру команд – це не моє.

Шаран побоюється відвідувати матчі українських команд – фахівець хоче уникнути чуток про неіснуючі призначення

Раніше чув, що там говорять про гру моєї команди. Коли говорять хороше – це приємно, а коли погане – не завжди об'єктивно, тому що не знали багато моментів. Не варто обговорювати інших колег.

Мене сватають в Кривбас? Я не чув про це. Це все тому, що я теж в Кривому Розі проживаю. Але поки все безпідставно. Знаю всіх керівників, спілкувався з ними неодноразово, грав за ветеранів", – цитує Шарана SportArena.

Топ-10 українських тренерів на цей момент – рейтинг "Футбол 24"