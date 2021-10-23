"Мене дійсно запрошували в Минай. Я вів переговори з цим клубом.

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Однак, зваживши всі "за" і "проти", прийняв рішення утриматися від цієї пропозиції", – сказав Шаран у коментарі Meta Ratings.

Нагадаємо, варіант з 50-річним фахівцем закарпатці розглядали ще до появи біля керма Миная нинішнього наставника команди Ігоря Леонова. Раніше Шарана сватали також у Кривбас.

Після 11-ти турів Минай у турнірній таблиці УПЛ йде тринадцятим, маючи у своєму активі 7 очок.

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