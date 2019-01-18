Шаран: В Олександрії Лучкевич отримуватиме 80% від зарплати в Стандарді

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями від підписання хавбека бельгійського Стандарда Валерія Лучкевича.

"Я не можу сказати, що ми будемо робити гучні трансфери. Я вважаю, що Лучкевич – хороший футболіст. Давненько ми його в Україні не бачили і не чули. Правда, він приїжджав і грав за молодіжну збірну Головка. Я особисто за ним стежив.

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Я не очікував, що ми зможемо навіть домовитися зі Стандардом. З огляду на наші фінансові можливості і ту зарплату, яку він отримував у Стандарді – це дві великі різниці. Я дуже задоволений, що люди зрозуміли це.

І ті агенти, які працювали з ним, змогли домовитися, щоб людина грала у нас і отримувала 80% заробітної плати Стандарда", – цитує Шарана footballhub.

Після 18-ти турів чемпіонату України Олександрія посідає третю сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 36 очок.

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