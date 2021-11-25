"Який найприйнятніший варіант із суперників? Не хочеться, ясна річ, якихось грандів. Петраков начебто фартовий. Ну подивимося, наскільки. Щось мені здається, як завжди, буває, ми потрапимо на італійців. Мені здається, нам дістанеться такий суперник, якого нам не хочеться.

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Але в України зазвичай так буває, що нам трапляються у плей-офф гранди. Відразу згадується матч, коли у французів удома виграли 2:0, а в Парижі 0:3 поступилися. А в ідеалі кого хотілося б побачити в суперниках? Хочеться зіграти з такою командою, з якою ми гратимемо на рівних. Але сама гра покаже як буде. Регламент важкий. Краще, коли гра вдома та гра на виїзді.

Але завдання мінімум виконане. І найголовніше, що ми живемо надіями до весни. Це вже чудово, що ми переживатимемо за Україну. Так і мало бути. Ми вірили, що наша збірна вийде до плей-офф. Була б трагедія, якби не обіграли Боснію і Герцеговину. Було б дуже прикро, бо ми всі переживаємо за Україну", – зазначив Шаран у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, збірна України в останньому турі групового етапу кваліфікації на ЧС-2022 обіграла Боснію та Герцеговину (2:0), гарантувавши собі участь у раунді плей-офф. Жеребкування відбудеться вже завтра, 26 листопада, початок о 18:00.

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