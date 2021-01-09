"На щастя, приступаємо до роботи у повному складі – всі хлопці здорові. Відновилися після травм і повернулися до нас Гліб Бухал і Денис Мірошниченко.

Шаран назвав імена 5-ти гравців, які незабаром покинуть Олександрію

До команди доєдналися гравці молодіжного складу – Андрій Новіков, Андрій Глоба, Микита Дудка та В’ячеслав Борисенко. Ми їх прекрасно знаємо, хоча будемо ще розмовляти. На оглядинах у нас нікого не буде.

З 9 по 18 січня ми працюватимемо в Олександрії. Під час цього збору зробимо акцент на фізичний компонент, силову витривалість – те, що потрібно в майбутньому для досягнення високих результатів. Також заплановано два контрольних поєдинки з U-21.

21 січня ми вирушаємо на збори до Туреччини. Базуватимемося в готелі Gold City (м. Аланія). Там у нас вже заплановано чотири спаринги. Суперниками нашої команди будуть:

24 січня – Македонія Гьорче Петров (Північна Македонія);

26 січня – ЦСКА Софія (Болгарія);

29 січня – Славія Софія (Болгарія) та Арда (Болгарія).

Потім команда матиме два вихідних і ми переїдемо до іншої бази – до готелю Susesi Luxury Resort, де заплановано ще чотири поєдинки", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

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