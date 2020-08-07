Шаран розсекретив проблеми Олександрії з підготовкою до нового сезону

"Повернулися в розташування команди майже всі. Каспарс Дубра поки залишився вдома – в Латвії. Але у нього, як і у багатьох футболістів, закінчився контракт із клубом. Головне, що хлопці мають бажання продовжити кар’єру в нашій команді. Наприклад, півзахисник словацького ДАКа Максим Третьяков, який перебував у нас в оренді, зараз вирішує питання зі своїм клубом щодо подальшої долі саме в Олександрії. Максим хоче залишитися у нас, тож першочергове завдання і керівництва, і тренерського штабу — підписати з футболістами нові контракти.

Мірошніченко продовжив співпрацю з Олександрією

На 9 серпня у нас була запланована гра с Ворсклою. Я особисто домовився про цю зустріч з головним тренером полтавців Юрієм Максимовим. Але у них змінилися плани, і нам ніхто про це не повідомив. Зустріч не відбудеться. Тому будемо грати з молодіжним складом: чотири тайми по 30 хвилин. На 12 і 18 серпня заплановані домашні спаринги. Суперники поки не відомі. А от 15 серпня у Дніпрі зустрінемося з командою СК Дніпро-1.

Наразі з дубля до основного складу буде переведено двох гравців — Максима Івахна та Дениса Підручного. Вони непогано себе проявили в молодіжному складі. Побачимо, чи зможуть ці футболісти бути корисними для основи. Спаринги все покажуть, але потенціал у цих молодих виконавців є", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

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