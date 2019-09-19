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Шаран розповів, чому Олександрії не вдалося провести передматчеве тренування на стадіоні Вольфсбурга

19:32 236 Читать на русском
Шаран розповів, чому Олександрії не вдалося провести передматчеве тренування на стадіоні Вольфсбурга
Володимир Шаран / фото: ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про підготовку команди до першого матчу в груповому етапі Ліги Європи проти Вольфсбурга.

 

"Якщо раніше ми грали в матчах попереднього етапу, то тепер на нас чекають поєдинки в групі. Хлопці вже в процесі підготовки до стартового матчу з Вольфсбургом відчули, що рівень змінився. Інформації про суперника дуже багато. Все, що можна було дізнатися, ми дізналися. Разом з помічниками подивилися п'ять матчів Вольфсбурга, а особисто я – три.

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Вважаю Вольфсбург фаворитом нашої групи за всіма параметрами. Ми це прекрасно розуміємо, і тому прагнемо в грі з таким суперником виглядати гідно. Всі мріяли зіграти проти команди такого високого рівня, і ця можливість випала вже в першому матчі групового раунду.

Ми затрималися на півгодини з вильотом із Борисполя, що призвело до певних наслідків. Після прильоту до Берліна сформувалася величезна черга до стійок паспортного контролю. У ній ми витратили багато часу, відстоявши десь годину і 45 хвилин.

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До речі, в Берліні, виявляється, не можна паркувати автобуси поблизу виходу з будівлі аеропорту, тому наша команда змушена була йти під дощем хвилин п'ять. До Вольфсбурга ми добирались автобусом, а це 220 кілометрів. Вийшло, що в цілому до пункту призначення ми добиралися 14 годин! На превеликий жаль, з цієї причини довелося відмовитися від вечірнього тренування. Замість нього хлопці вирушили в басейн", – цитує Шарана UA-Футбол.

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Олександрія Олександрія Ліга Європи Володимир Шаран Володимир Шаран Вольфсбург - Олександрія
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