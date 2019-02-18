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Шаран розповів, чому не вдалось підписати заміну Бондаренку

18:30 560 Читать на русском
Шаран розповів, чому не вдалось підписати заміну Бондаренку
Володимир Шаран / Фото ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про проблемну для команди позицію центрального захисника.

"В обороні проблеми є. Відчувається, що без Бондаренка нам буде дуже важко. Але є молодий Бабогло, є Дедечко, які можуть замінити його.

Шаран: Незадоволений кадровим потенціалом Олександрії

Чи тривають пошуки нового захисника? Вже ні. Ми сподівалися на двох захисників, але не вийшло, на превеликий жаль, тому що вони на контрактах в інших клубах", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Шахтар придбав у Олександрії основного захисника – Валерія Бондаренка. Через це "жовто-чорні" відчувають нестачу центрбеків.

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Теги
Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Валерій Бондаренко Валерій Бондаренко
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