Шаран розповів, чому не вдалось підписати заміну Бондаренку

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про проблемну для команди позицію центрального захисника.

"В обороні проблеми є. Відчувається, що без Бондаренка нам буде дуже важко. Але є молодий Бабогло, є Дедечко, які можуть замінити його.

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Чи тривають пошуки нового захисника? Вже ні. Ми сподівалися на двох захисників, але не вийшло, на превеликий жаль, тому що вони на контрактах в інших клубах", – сказав Шаран в ефірі телеканалу "Футбол 1".

Нагадаємо, у зимове трансферне вікно Шахтар придбав у Олександрії основного захисника – Валерія Бондаренка. Через це "жовто-чорні" відчувають нестачу центрбеків.

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