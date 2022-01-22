"Новачки? Існує думка, що в цій справі не варто поспішати, оскільки після проведених зборів в інших командах, гравці в Минай все одно додаватимуться. Ми намагаємось тримати фінансовий рівень, передбачений можливостями клубу. Минай не такий вже й багатий, щоб собі дозволити придбати будь-якого гравця.

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Після матчу з Дебреценом ми визначимося з можливостями гравців. Я сказав хлопцям, що контракт у футболістів ще не є гарантією того, що вони залишаться в команді. І підопічні це чудово розуміють. Тож ми починаємо процес із чистого листа.

Щодо потенційних новачків, то поки що на перегляді перебуває вісім футболістів. Сподіваюся, що на черговому етапі підготовки до весняної частини сезону, який пройде в комплексі Камелот, ми матимемо поповнення тими гравцями, яких я хотів би бачити в лавах нашої команди. Це будуть відомі у футбольних колах України хлопці", – поділився Шаран у коментарі meta-ratings.

Нагадаємо, 50-річний фахівець очолив Минай 14 січня 2022 року. За підсумками осінньої частини сезону "лиси" набрали 10 очок і посідають у турнірній таблиці УПЛ передостанню сходинку.

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