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Шаран розкритикував ідею проведення матчів першої шістки в Києві – постраждає не лише Олександрія

6 травня 08:26 385 Читать на русском
Шаран розкритикував ідею проведення матчів першої шістки в Києві – постраждає не лише Олександрія
Володимир Шаран / Сайт Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився думками щодо проведення всіх матчів верхньої шістки в Києві.

"Однозначної позиції з цього питання у Олександрії поки що немає, тому що ми не обговорювали цю тему з президентом клубу. Читав про цю ініціативу Динамо, Шахтаря і Колоса в пресі. 7 травня планується засідання УПЛ з питання чемпіонату. Будемо чекати, які будуть його підсумки.

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Поки ж зі своєї точки зору можу сказати, що до такої ідеї ставлюся негативно. Можу зрозуміти Динамо, Шахтар і Колос. Вони базуються в Києві. Десні теж з Чернігова добиратися до столиці недалеко і зручно. Але як бути нам і Зорі? Їздити на кожен матч до Києва або жити там?

Поки ж можу сказати, що ми в будь-якому випадку попередньо плануємо 11 травня зібратися, а 12 травня відновити тренувальний процес. При цьому, перед цим весь колектив буде протестований на коронавірус", – зазначив Шаран в коментарі Meta Ratings.

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Теги
Зоря Зоря Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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