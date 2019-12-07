Шаран розхвалив свого джокера в матчі проти Ворскли

Керманич Олександрії Володимир Шаран поділився емоціями від впевненої перемоги своїх підопічних над полтавською Ворсклою (3:0) у рамках 17-го туру УПЛ.

"Ми активно розпочали поєдинок, пресингували суперника, нічого не давали створити біля своїх воріт. Потрібно було реалізовувати моменти, які створювалися біля воріт Ворскли.

Олександрія – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вихід Ковальця додав варіативності в атаці. Ми знаємо, що він чудово працює з м'ячем, в індивідуальній грі та, звичайно, вміє завершувати. Так і сталося. Я вважаю, що ми досягли закономірної перемоги. Перегравали суперника за всіма компонентами", – розповів Шаран в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що підопічні 48-річного фахівця розгромили полтавців завдяки голу Андрія Запорожана з пенальті та дублю Кирила Ковальця.

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