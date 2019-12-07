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Шаран розхвалив свого джокера в матчі проти Ворскли

18:18 253 Читать на русском
Шаран розхвалив свого джокера в матчі проти Ворскли
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Керманич Олександрії Володимир Шаран поділився емоціями від впевненої перемоги своїх підопічних над полтавською Ворсклою (3:0) у рамках 17-го туру УПЛ.

59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець
 
59’ Андрій Запорожан
75’ Кирило Ковалець
85’ Кирило Ковалець

"Ми активно розпочали поєдинок, пресингували суперника, нічого не давали створити біля своїх воріт. Потрібно було реалізовувати моменти, які створювалися біля воріт Ворскли.

Олександрія – Ворскла – 3:0 – відео голів та огляд матчу

Вихід Ковальця додав варіативності в атаці. Ми знаємо, що він чудово працює з м'ячем, в індивідуальній грі та, звичайно, вміє завершувати. Так і сталося. Я вважаю, що ми досягли закономірної перемоги. Перегравали суперника за всіма компонентами", – розповів Шаран в ефірі телеканалу "Футбол".

Нагадаємо, що підопічні 48-річного фахівця розгромили полтавців завдяки голу Андрія Запорожана з пенальті та дублю Кирила Ковальця.

Олександрія у рідних стінах розгромила Ворсклу

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Теги
Кирило Ковалець Кирило Ковалець Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія - Ворскла
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