Шаран розчарований низькою відвідуваністю в матчі з Маріуполем

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу над Маріуполем (2:1) і малу кількість глядачів на трибунах.

"Коли побачив порожні трибуни перед матчем, звичайно, я був засмучений. Тому що команда перемогла у Львові, знаходиться на третьому рядку. Розумію, що робочий день, може, в цьому причина. Подивимося в неділю, наскільки будуть заповнені трибуни, це буде найважливіша гра сезону з Зорею.

Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Хлопці відіграли так, як змогли на даному етапі. Налаштовувалися ми тільки на перемогу, тому що розуміли, що незручний суперник для нашої команди.

Намагалися грати в атакувальний футбол, зробили висновки з поразок. Можу сказати, що для мене це поразка, тому що коли зрівняв Банада і зіграли 1:1 – це все одно, що поразка", – сказав Шаран Youtube-каналу Олександрії.

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