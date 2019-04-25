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Шаран розчарований низькою відвідуваністю в матчі з Маріуполем

12:15 177 Читать на русском
Шаран розчарований низькою відвідуваністю в матчі з Маріуполем
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував перемогу над Маріуполем (2:1) і малу кількість глядачів на трибунах.

20’ Євген Банада
32’ Дмитро Гречишкін
 
Владислав Вакула 23’
20’ Євген Банада
23’ Владислав Вакула
32’ Дмитро Гречишкін

"Коли побачив порожні трибуни перед матчем, звичайно, я був засмучений. Тому що команда перемогла у Львові, знаходиться на третьому рядку. Розумію, що робочий день, може, в цьому причина. Подивимося в неділю, наскільки будуть заповнені трибуни, це буде найважливіша гра сезону з Зорею.

Олександрія – Маріуполь – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Хлопці відіграли так, як змогли на даному етапі. Налаштовувалися ми тільки на перемогу, тому що розуміли, що незручний суперник для нашої команди.

Намагалися грати в атакувальний футбол, зробили висновки з поразок. Можу сказати, що для мене це поразка, тому що коли зрівняв Банада і зіграли 1:1 – це все одно, що поразка", – сказав Шаран Youtube-каналу Олександрії.

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Теги
Маріуполь Маріуполь Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Олександрія - Маріуполь
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