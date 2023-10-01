Журналіст Ігор Семйон у себе в Telegram-каналі повідомив, що Шаран так і не прийшов на прес-конференцію після гри з Оболонню. "В клубі дуже болісно сприйняли невдачу у цій грі. Настрій гнітючий".

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Проте, наставник дав свою оцінку грі підопічних у флеш-коментарі. "Дуже важко психологічно, коли команда не виграє у 8 матчах. Видно було, що в першому таймі хлопці нервували. Я був незадоволений їхніми діями. Хоча ми створили декілька нагод, якби реалізували їх, забили б першими.

Перед другим таймом ми поговорили в роздягальні, і побачили Минай, який ми хочемо бачити. Ми не програли боротьбу. Якби ми забили першими, я думаю, що ми б перемогли. У Корабліна був дуже хороший момент, щоб відкрити рахунок.

Я хлопцям у роздягальні сказав, що ми знову пропустили необов’язковий гол. Передача йшла невідомо кому. Тарануха на неї не встигав. Так вийшло, що Бандура відбив точно на голову. Ми вже потім грали в силовий футбол. У нас не було іншого виходу, ми перебудувались на 4-4-2, хотіли відігратись. На жаль, не вдалося, хоч нагоди були чудові", – цитує Шарана УПЛ ТБ.

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