Шаран пояснив важливість нічиєї для Олександрії в матчі з Шахтарем

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями від поєдинку 32-го туру УПЛ проти Шахтаря (2:2).

"Ми серйозно налаштовувалися на цей поєдинок. Незважаючи на те, що ми знали про участь молодих гравців в команді суперника. Майстерність дійсно на високому рівні у футболістів Шахтаря.

Олександрія – Шахтар – 2:2 – відео голів та огляд матчу

Спочатку ми хотіли пресингувати, грати на половині поля суперника, і у нас це виходило. Але після пропущеного гола я не впізнав команду – вона стала грати розгублено, неправильно тактично і отримала гарний другий м'яч у свої ворота. Не було того азарту, бажання, щоб зрівняти рахунок.

У перерві ми зробили певні зміни і в тактичному плані вважаю, що зіграли правильно, забивши два м'ячі. Це дуже важлива нічия для нашої команди, для її психологічного стану", – наводить слова Шарана YouTube-канал Олександрії.

Нагадаємо, підопічні Шарана врятували нічию, поступаючись Шахтарю впродовж зустрічі (2:2). Однак, сезон для Олександрії не завершено – команда змагатиметься у плей-офф за місце в єврокубках. Перший півфінал олександрійці проведуть проти СК Дніпро-1 25 липня.

Шахтар епічно втратив перемогу над Олександрією – "гірники" побили рекорд Лобановського, бенефіс Тете і Соломона