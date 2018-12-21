Шаран пояснив, чому Цуріков не зміг закріпитись у збірній України

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про перспективи своїх гравців в збірній України, а також прокоментував результати жеребкування відбору до Євро-2020.

"Для нас дуже почесно, що в збірну України був викликаний перший представник Олександрії. Упевнений, що, якби не травма, Цуріков зміг би закріпитися, нехай і не постійним гравцем основного складу, але десь дуже поруч. Ви ж бачили поєдинок проти Динамо? У тому матчі Андрій, вважаю, показав феноменальну гру.

Шаран назвав трансферні цілі Олександрії – команду очікує значне підсилення

У нас є й інші здібні хлопці, які дозріли для національної команди, але за цим, напевно, є, кому дивитися. Бабогло викликався до молодіжної збірної, Дришлюк – в юнацьку. Так що ми потроху ростемо.

Щодо жеребкування, думаю, в загальному, група для збірної України цілком прийнятна. Тим більше що команда Андрія Шевченка помітно додала.

Португалія – Україна: розпочався продаж квитків на матч відбору до Євро-2020

Португалія – ​​фаворит, але це не означає, що ми вже програли. Піренейців можна обіграти. По зубах нам і серби. Але найважливіше в цьому відбірковому турнірі – взяти максимум очок в матчах зі збірними Литви та Люксембургу", – сказав Шаран порталу Команда 1.