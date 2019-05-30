Шаран пояснив, чого не вистачило Олександрії в матчі з Динамо

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про причину поразки від Динамо (0:2).

"Ми непогано діяли в першому тайму, але після перерви, думаю, всі бачили, що ми підсіли фізично. Але найголовніше: якщо команда хоче досягати успіху, то їй необхідний певний рівень майстерності. Це те, чого нам сьогодні не вистачило.

Олександрія – Динамо – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Динамо заслужено перемогло, але і ми заслуговували одного забитого м'яча. Однак це футбол. І, повторюся, майстерність футболістів.

Будемо над цим працювати і підсилювати склад. Сподіваюся на керівництво клубу, до якого обов'язково звернуся з відповідним проханням. Адже нас чекає груповий турнір Ліги Європи", – сказав Шаран каналу Футбол 2.

Олександрія – Динамо: кияни у меншості перемогли суперника завдяки генію Циганкова, видовищна крапка УПЛ сезону 2018/19