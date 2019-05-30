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Шаран пояснив, чого не вистачило Олександрії в матчі з Динамо

30 травня 23:07 127 Читать на русском
Шаран пояснив, чого не вистачило Олександрії в матчі з Динамо
Володимир Шаран / соцмережі

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про причину поразки від Динамо (0:2).

 
Віктор Циганков 21’
Ахмед Алібеков 32’
Віктор Циганков 69’
21’ Віктор Циганков
32’ Ахмед Алібеков
69’ Віктор Циганков

"Ми непогано діяли в першому тайму, але після перерви, думаю, всі бачили, що ми підсіли фізично. Але найголовніше: якщо команда хоче досягати успіху, то їй необхідний певний рівень майстерності. Це те, чого нам сьогодні не вистачило.

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Динамо заслужено перемогло, але і ми заслуговували одного забитого м'яча. Однак це футбол. І, повторюся, майстерність футболістів.

Будемо над цим працювати і підсилювати склад. Сподіваюся на керівництво клубу, до якого обов'язково звернуся з відповідним проханням. Адже нас чекає груповий турнір Ліги Європи", – сказав Шаран каналу Футбол 2.

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Динамо Динамо Олександрія - Динамо Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран
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