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Шаран: Поразка від Зорі – це моя провина

21:42 236 Читать на русском
Шаран: Поразка від Зорі – це моя провина

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран прокоментував поразку його підопічних від Зорі (0:2).

 
Артем Громов 41’
Артем Громов 63’
41’ Артем Громов
63’ Артем Громов

"Всі звикли, що вдома Олександрія грає агресивно. Показує непоганий футбол. Поразка від Зорі – це моя вина. Тому що деякі гравці отримали сильні навантаження в матчі проти Маріуполя. Я хотів випустити нових хлопців, які вже засиділися і рвалися в бій. Але, на жаль, жоден з цих футболістів не зіграв так, як би мені хотілося. Довелося робити швидкі заміни.

Олександрія – Зоря – 0:2 – відео голів та огляд матчу

Це така поразка, після якого потрібно задуматися всім нам. Поєдинок проти Зорі був самим провальним нашим матчем за 26 турів. Ми програвали Львову, Маріуполю, але виглядали зовсім інакше. А сьогодні Зоря повністю нас переграла. Вітаю суперника з перемогою", – поділився Шаран на післяматчевій прес-конференції, передає офіційний сайт Зорі.

Нагадаємо, що Зоря впевнено переграла Олександрію (2:0) завдяки дублю Громова.

Зоря на виїзді впевнено перемогла Олександрію

Теги
Зоря Зоря Олександрія Олександрія Олександрія - Зоря Володимир Шаран Володимир Шаран
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