Шаран пообіцяв премію для всіх гравців Олександрії за нічию з Шахтарем

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не приховував радості після матчу 12 туру УПЛ проти Шахтаря, в якому його підопічні змогли відібрати очки у лідера турнірної таблиці.

"Вважаю, був дуже хороший перший тайм у виконанні обох команд. Ми хотіли не тільки відбиватися і грати на результат, а ще й показати пристойний футбол, незважаючи на те що в четвер у нас був дуже складний поєдинок у Франції. Перший тайм можна занести нам в актив. Другий – це героїчні зусилля хлопців і нашого воротаря. Ми досягли непоганого результату, тому що Шахтар до цього моменту ще не втрачав очок в чемпіонаті.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Премія буде всім, це обов'язково. Президент потім скаже яка. Нам дуже приємно, що ми завоювали важливе очко в плані психології", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, після звітного матчу колишній арбітр Сергій Шебек заявив, що Віталій Романов, який працював на грі, не призначив очевидний пенальті у ворота Шахтаря.

Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідера