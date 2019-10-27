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Шаран пообіцяв премію для всіх гравців Олександрії за нічию з Шахтарем

23:26 29 Читать на русском
Шаран пообіцяв премію для всіх гравців Олександрії за нічию з Шахтарем
Володимир Шаран / ФК Олександрія

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран не приховував радості після матчу 12 туру УПЛ проти Шахтаря, в якому його підопічні змогли відібрати очки у лідера турнірної таблиці.

75’ Алан Патрік
 
Дмитро Шастал 84’
75’ Алан Патрік
84’ Дмитро Шастал

"Вважаю, був дуже хороший перший тайм у виконанні обох команд. Ми хотіли не тільки відбиватися і грати на результат, а ще й показати пристойний футбол, незважаючи на те що в четвер у нас був дуже складний поєдинок у Франції. Перший тайм можна занести нам в актив. Другий – це героїчні зусилля хлопців і нашого воротаря. Ми досягли непоганого результату, тому що Шахтар до цього моменту ще не втрачав очок в чемпіонаті.

Шахтар – Олександрія – 0:0 – відеоогляд матчу з двома вилученнями

Премія буде всім, це обов'язково. Президент потім скаже яка. Нам дуже приємно, що ми завоювали важливе очко в плані психології", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, після звітного матчу колишній арбітр Сергій Шебек заявив, що Віталій Романов, який працював на грі, не призначив очевидний пенальті у ворота Шахтаря.

Олександрія зупинила Шахтар у виїзному матчі УПЛ з двома вилученнями – перша втрата очок лідера

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Олександрія Олександрія Володимир Шаран Володимир Шаран Шахтар - Олександрія
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