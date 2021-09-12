"Навіть не знаю, чия це була ініціатива – написати про нібито мою можливу причетність до Львова, але про це мені встигло сказати багато людей. Можливо, що просто мене побачили у Львові – ось і зародились ці необгрунтовані чутки. А побачити мене в цьому місті цілком звичайне явище, адже я, можна сказати, "львівський хлопець".

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Це приблизно те ж саме, що недавно сказав Олександр Хацкевич: мовляв, варто було йому приїхати на домашню гру Колоса в Ковалівку – і його вже туди сватають. Особисто мені хочеться поїхати ще куди-небудь подивитися той чи інший матч – мені цікаво. Для цього у мене є і час, і можливості. Наприклад, поїхати в Полтаву на один з домашніх матчів Ворскли. Або в Кропивницький, де я спостерігав за грою Інгулець – Маріуполь.

Приїжджав я і в Кривий Ріг, де відвідав один з поєдинків Кривбасу. І відразу люди починають говорити: "Шаран приймає одну з команд – або ту, або іншу". Зазвичай сватають в ту, у якої справи йдуть гірше. І це, повірте, стосується не лише моєї кандидатури, але й багатьох тренерів, які на даний момент знаходяться без роботи", – сказав Шаран в інтерв'ю Meta Ratings.

Нагадаємо, Шаран покинув Олександрію, з якою пропрацював протягом 13 років, в середині травня. З того часу він залишається без роботи.

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