"Львів – цікава команда, яка обіграла Шахтар. Вони добре грали проти Ворскли, але не змогли забити. Ми дуже серйозно підходимо до цього поєдинку, попри те, що в середу у нас матч у Кубку України.

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Сильна сторона Львова у тому, що зараз вони більше комбінують і грають з двома нападниками. За часів Віталія Шумського Львів був більш закритим, і з ними було важче грати, адже вони діяли від захисту. Зараз (з приходом Анатолія Безсмертного – прим.) вони більше грають на атаку.

Я не рахую кількість перемог, найголовніше – досягати результату в кожному матчі. З весни ми показуємо хороший футбол, тільки провалили гру з Інгульцем. Звичайно, ми налаштовуємо хлопців лише на перемогу", – резюмував Шаран в ефірі Футбол News.

До слова, Олександрія перед двобоєм 22-го туру розташувалась на 7 сходинці турнірної таблиці з 26 очками, Львів йде 13-м та має у своєму активі лише 15 пунктів.

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