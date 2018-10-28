Шаран після перемоги над Карпатами наголосив на кількості травмованих в Олександрії

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран поділився враженнями після матчу 12 туру УПЛ з Карпатами.

"У першому таймі діяли активніше, агресивніше, і рахунок 2:0 в першому таймі не віщував нічого поганого. Перший гол забили завдяки наполегливості Дмитра Шастала і неузгоджених дій захисту львів'ян.

Олександрія – Карпати – 2:1 – відео голів та огляд матчу

Кількість травмованих олександрійців зростає буквально в арифметичній прогресії. Не зміг взяти участь в матчі один з креативних гравців нашої команди Василь Грицук.

З глядацьких трибун спостерігав за матчем Максим Задерака, Андрій Цуріков теж не зміг взяти участь в грі з перших хвилин. Євген Банада вийшов на поле, не повністю відновившись після травми. А ці гравці якраз і складають ядро ​​команди", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.