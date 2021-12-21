Шаран підтвердив, що провів переговори з Минаєм
Колишній наставник Олександрії Володимир Шаран справді претендує на посаду в Минаї.
Закарпатський клуб може стати наступним місцем роботи 50-річного фахівця, який покинув Олександрію по завершенні минулого сезону і відтоді перебував без роботи.
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"Так були переговори. Поговорили та роз'їхалися, все нормально. Невідомо, що буде. Є багато кандидатів, поки що нічого сказати не можу", – цитує Шарана FanDay.
Нещодавно Минай оголосив про розрив контракту з Ігорем Леоновим. Після 18-ти турів чемпіонату України закарпатці розташувались у зоні вильоту на 15-й сходинці.
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