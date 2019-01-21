Шаран підтвердив, що Бондаренко приєднається до Шахтаря влітку

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран розповів про кадрову ситуацію у своїй команди.

"Ми віддаємо в оренду Чорноморцю Гліба Бухала, натомість підписали контракт на півтора року з досвідченим Денисом Дедечком. Сподіваюсь, нам допоможе орендований до кінця сезону у бельгійського Стандарда Валерій Лучкевич.

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Приємно, що у нас залишається Дмитро Гричишкін, і до кінця сезону з нами працюватиме Валерій Бондаренко. Дуже непросто вливався в концепцію побудови нашої гри Валерій, але потім з кожним матчем він додавав в активності, і наша спільна діяльність дала позитивний результат, який можуть наслідувати й інші футболісти.

У новому сезоні Валерій Бондаренко переходить у Шахтар. Я бажаю Валерію, щоб він закріпився в основному складі "гірників" і підняв рівень своєї надійності на щабель вище.

Я вважаю що в злеті Бондаренка присутній і футбольний фарт. У нас деякі гравці через травми й дискваліфікації випадали з цієї позиції – Басов, Гітченко, Шендрік, і ми змушені були ставити Валерія на позицію одного з центральних захисників. Так, він помилявся, був ще не зовсім готовим, але з кожним матчем він додавав у технічному та тактичному планах.

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Ми його підтримували, підтримувала вся команда. Навіть, була така ситуація на зборах в Нідерландах коли він припустився помилки в контрольному матчі з румунською Стяуа. В перерві матчу дуже засмутився, але вся команда його підтримала. Як підсумок, хочу наголосити – як ми бачимо, футбольний клуб Олександря вміє ростити майстерних футболістів", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.