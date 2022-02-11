"До нас приїхав словенський легіонер, ми його будемо підписувати. Приїхав Ігор Дуць, теж підпишемо.

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Завтра-післязавтра приїде спортивний директор і практично всіх хлопців, які грали, будемо підписувати. На жаль, захворів Казаков. Ми хотіли його ще сьогодні подивитись, бо він у нас під питанням. А так, думаю, що всі хлопці, які зараз перебувають в обоймі, будуть приймати участь", – резюмував Шаран у коментарі Футбол NEWS.

Нагадаємо, Минай пішов на зимову паузу на п'ятнадцятій сходинці турнірної таблиці УПЛ, маючи у своєму активі 10 очок.

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