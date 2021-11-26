"На мою думку, у світі зараз немає жодного тренера з приставкою в.о. (виконувач обов'язків – прим.). Тож нащо ці приставки? Звичайно, людина заслужила на це. Він вивів команду у плей-офф. Бо у збірної провал був, чесно кажучи. Початок циклу був провалом. Людину кинули, грубо кажучи, під танк. І він впорався з цим завдання.

Шаран спрогнозував суперника збірної України у стикових матчах кваліфікації до ЧС-2022

Спочатку мінімальне завдання було вийти у плей-офф. Який в.о. може бути? Я вважаю, Петраков заслужив на те, щоб бути головним тренером збірної України. Для нього це буде мотивація. Хоча він і так нормально вмотивований. До Петракова питань немає. Але також він матиме ще більше авторитету в команді. Хлопці побачать, що це справді головний тренер збірної України.

Видно, що хлопці до Петракова добре ставляться. Він проста людина. Головне, не перегинати палицю у деяких моментах. Петраков – хороший тренер, хороша людина. І таке рішення – це повага для збірної, бо там зібрані найкращі футболісти", – зазначив Шаран у інтерв'ю meta-ratings.

Нагадаємо, збірна України в останньому турі групового етапу кваліфікації на ЧС-2022 обіграла Боснію та Герцеговину (2:0), гарантувавши собі участь у раунді плей-офф. Жеребкування відбудеться вже сьогодні, 26 листопада, початок о 18:00.

"Ман Сіті міг би ним пишатися, але він наш": Франція простягає Україні руку, "привиди" Шевченка – проблема у плей-офф