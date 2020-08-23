Шаран озвучив цілі Олександрії на сезон

Головний тренер олександрійців Володимир Шаран розповів про плани і амбіції своєї команди.

"Хочу подякувати президенту клубу Сергію Анатолійовичу Кузьменку, який зберіг команду, хоча це було зробити не так просто. Він амбіційна людина, яка ставить перед собою високі цілі.

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І перед нами також стоять цілі – вийти в єврокубки. Ми будемо у кожному матчі старатися віддавати всі сили задля перемоги", – цитує Шарана офіційний сайт Олександрії.

Нагадаємо, у першому турі чемпіонату України олександрійці на власному полі впевнено перемогли Маріуполь 4:1, зіпсувавши дебют в УПЛ головному тренеру суперника Остапу Маркевичу.

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