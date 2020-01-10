Шаран озвучив пріорітетну мету Олександрії на сезон

Головний тренер Олександрії Володимир Шаран оцінив виступ команди та визначився із головню метою в поточному сезоні.

"Після того, як я проаналізував всі матчі цього турніру, можу сказати, що Олександрія мала можливість замахнутися на більше, ніж просто участь в змаганнях. Нашим хлопцям елементарно не вистачило майстерності і досвіду.

Олександрія не може узгодити трансфер бразильця – Шаран назвав причину

Ми розуміємо, що гроші з неба не падають, але віримо нашому президентові, який сказав, що стабільність 2019 року, щонайменше збережеться. У нас все добре. Олександрія знову хоче в Лігу Європи.

Хто не хотів би повторити минулорічний успіх? Ця бронза стала би для нас золотою. Але ми прекрасно розуміємо, що Зоря стала сильнішою, розуміємо, що і Десна хоче потрапити в призери. Проте для Олександрії пріоритетне завдання – потрапляння в єврокубки", – зазначив Шаран в коментарі Команда№1.

Нагадаємо, Олександрія посідає 5 місце в УПЛ, маючи в активі 33 пункти (стільки ж у четвертої Десни) та вибула з групового етапу Ліги Європи, посівши останнє місце в групі I з 3 очками.

Найкращий бомбардир Динамо та колишня надія України – гравці УПЛ, які влітку 2020 року можуть стати вільними агентами