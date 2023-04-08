"Хочу привітати Динамо із заслуженою перемогою. Перші 20 хвилин поєдинку ми взагалі провалили, потім хлопці зібралися, але, на превеликий жаль пропустили м’яч. Динамо могло забивати раніше після хороших комбінацій, або коли Лонвейк влучив у поперечину. У другому таймі ми стали грати агресивніше, зустрічати суперника вище, і в принципі, перші 15 хвилин провели непогано, але ім’я Динамо говорить саме за себе.

Динамо – Минай – 2:0 – відео голів і огляд матчу

Киянам вдався вихід з-під пресингу, ми отримали другий м’яч у свої ворота, після чого матч вже догравався, хоча наприкінці зустрічі ми заслуговували на те, зоб відзначитися, зокрема, після стандартних положень, та коли Гончар виходив до воріт з боку.

Повторюся, Динамо заслужено перемогло, і ми будемо вже готуватися до наступних поєдинків. У кожної команди свої завдання. Ми розуміємо, які вони у Динамо і добре знаємо свої. До кожного поєдинку ми готуємося дуже ретельно, незважаючи на те, чи це Динамо, чи Шахтар, Зоря чи якась інша команда, яка перебуває унизу турнірної таблиці. Попереду ще 10 ігор, сподіваюся, своє завдання ми все-таки виконаємо", – цитує Шарана офіційний сайт Динамо.

Динамо обіграло Минай, перервавши серію поразок у Києві – голи молоді принесли успіх Луческу