"Збори були нормальними, загалом задоволений ними. Все, що запланували, виконали – це найголовніше. Щодо контрольних матчів, то всі вони відбулися відповідно до плану.

Селезньов розкрив амбітні плани після завершення кар'єри

Загалом умови для проведення збору в Минаї були добрими. Єдине, що футбольні поля цього разу були не такої якості, як хотілося б. Все через сильні опади.

Селезньов? Як і інші хлопці, проявив себе на зборах добре. А ось взаєморозуміння з партнерами на полі залишає бажати кращого", – цитує Шарана Meta-ratings.

Нагадаємо, цього сезону досвідчений нападник провів у футболці закарпатців 16 поєдинків, у яких відзначився голом та результативною передачею.

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