Шаран озвучив плани Олександрії на міжсезоння і назвав суперників у товариських матчах

"Я вважаю, що чемпіонат, який завершився, був для нашої команди досить вдалим. Особливо я задоволений першою його частиною. В цей період команда представляла інтереси України в Лізі Європи, і як на мене, ці виступи були досить вдалими. Для нас як дебютантів виступи в групі Ліги Європи закарбувались у свідомості і зробили гарний урок для підвищення майстерності. Ми першими з команд Прем'єр-ліги відібрали очки у чинного чемпіона – Шахтаря, досить пристойно протистояли луганській Зорі, впевнено переграли Ворсклу, СК Дніпро-1, Карпати, Олімпік.

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Друга частина чемпіонату через епідемію коронавірусу стала перед нами достатньо високим бар'єром. Не хочу виправдовуватись, але до рестарту чемпіонату ми втратили такий важливий ігровий компонент, як фізична готовність. В деяких матчах я сам не міг впізнати свою команду. І як результат провальні матчі проти Динамо та Десни, де ми залишались в меншості і пропустили непристойну кількість м'ячів.

Після короткої відпустки, ми зберемося вже 5 серпня і приступимо до досить короткого навчально-тренувального збору перед початком нового чемпіонату. Вже заплановано два спаринги на 9 серпня з Ворсклою та на 15 серпня з СК Дніпро-1. Дуже важливо, щоб ми були готові максимально до другого туру, адже після першого туру буде пауза на матчі збірної України в Лізі Націй проти Швейцарії та Іспанії", – цитує Шарана прес-служба Олександрії.

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